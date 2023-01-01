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Wire 是由 Wire Swiss 創建的加密通訊和協作應用程式。它適用於 iOS、Android、Windows、macOS、Linux 和 Firefox 等網頁瀏覽器。 Wire 提供了一個協作套件，具有信使、語音通話、視訊通話、電話會議、文件共享和外部協作功能，所有這些都受到安全的端對端加密的保護。 Wire 提供三種基於其安全技術的解決方案：Wire Pro（為企業提供Wire 的協作功能）、Wire Enterprise（包括為大型或受監管組織提供附加功能的Wire Pro 功能）以及Wire Red（按需危機協作套件） 。他們還提供 Wire Personal，這是一個供個人使用的安全訊息應用程式。

網站： wire.com

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