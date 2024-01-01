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FlytBase 是一個企業級無人機自主平台，可完全自動化航空資料收集工作流程。幾乎不需要人為幹預，使用者就可以使用塢站進行預定且可重複的超視距無人機飛行，所有操作均由遠端指揮中心控制。透過支援應用程式和整合並確保最高的資料安全標準、可靠性和可擴展性，FlytBase 平台可讓使用者將自主無人機無縫整合到企業工作流程中。 FlytBase 在日本東京舉行的 2019 年全球 NTT 數據創新大賽中獲勝。 FlytBase 於 2017 年畢業於思科 Launch Pad 加速器計劃，並獲得 TiE 矽谷頒發的 TiE50 頂尖新創公司獎。 ----- FlytBase 因其創新而獲得多項認可： == 在2017 年TiEcon 矽谷榮獲TiE50 獎== 在2017 年TiEcon Pune 上獲得“最佳新創公司” == 年度新創公司- 技術，2016年；由新創公司領導計畫授予== 入選2016 年InTech50 排名前45 名的產品新創公司== 入選2016 年TiE 培育計劃== 入選11 家新創公司，參與2016 年Microsoft Ventures 支持的GenNext Accelerator 計劃== TiECon Pune 得獎者2015 == PuneConnect 2015 得獎者

目錄:

Business
Drone Analytics Software

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