在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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TraceAir 是唯一專為建築商打造的 3D 現場工作平台。憑藉強大的可視性，我們的軟體在視覺平台中提供準確的地形掃描。我們的白手套服務提供完全交鑰匙協調和無縫隔夜交付。非常簡單的軟體可以輕鬆追蹤進度、測量庫存和污垢平衡、檢查海拔等！ TraceAir 為施工團隊提供準確的數據，以便他們能夠做出更好、更快的決策。

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