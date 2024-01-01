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Civil Tracker 將價格實惠的無人機拍攝的圖片轉換為精確的地圖和地形模型，讓每個人都成為虛擬測量員。查看結果 - 跳到新建立的地圖以查看厘米級別的詳細資訊。切換到地形視圖以查看地圖內的斜坡、丘陵和山谷。測量 - Civil Tracker 使測量變得容易。虛擬測量地圖上任何物件的座標和高程。使用直線工具檢查坡度和距離。最後;使用多邊形工具可以輕鬆測量庫存體積、面積和周長。

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網站： civiltracker.xyz

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