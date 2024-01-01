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Scopito 是一個基於雲端的視覺化資料管理平台。它幫助公用事業公司和 DSP 儲存、分析和共享目視檢查的圖像，並提供其資產和資產狀況的概覽。 Scopito 不是基於訂閱的，而是客戶為平台上儲存的每次檢查支付固定金額，並可以選擇基於數量的折扣。 Scopito 配備了強大的影像分析工具和智慧鍵盤快捷鍵，可優化故障偵測和管理的工作流程。可以整合到 SAP 系統。此外，客戶可以選擇將分析外包給 Scopito 團隊，該團隊利用人工智慧演算法和主題專家來完成任務，並直接在平台中提供結果。由於該產品基於雲，因此可以輕鬆共享檢查以進行審查或分析。額外的用戶是免費的，公司可以直接從平台管理存取等級以及角色和權限。也可以在本地端託管 Scopito。對於交付，Scopito 具有完全可自訂的報告功能，可匯出為 PDF 和 CSV。對於希望個人化平台的公司，Scopito 提供了白標解決方案。白標客戶可以透過自訂 URL 使用該平台，並根據自己的選擇進行專門設計。 ______ Scopito 的職業生涯始於無人機製造商，名稱為“Danish Drones”。然而，團隊的焦點很快就發生了轉移，Danish Drones 變成了 Heliscope；一家開發自己的影像管理軟體的無人機服務供應商。 2016 年，該軟體成為唯一的焦點，Heliscope 出售了其檢查業務，並更名為 Scopito。如今，Scopito 為全球 7,000 多家公司提供服務，總部位於丹麥和美國。

目錄:

Business
Drone Analytics Software

網站： scopito.com

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