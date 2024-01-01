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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Mapware 是無人機測繪軟體的未來。在雲端產生更大、更好的 3D 地圖。借助 Mapware 易於使用的介面，任何人都可以使用攝影測量流程將 2D 無人機照片轉變為逼真的 3D 環境。足夠強大，可以應付最大的挑戰。對於任何項目來說都足夠簡單。無論您想要繪製一棟建築、十幾座手機訊號塔、整個油田，甚至整個城市的地圖，Mapware 都是完成這項工作的最佳工具。我們基於瀏覽器的軟體可以透過任何裝置輕鬆存取。

目錄:

Productivity
Drone Analytics Software

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