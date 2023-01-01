qmsWrapper 是一款適用於新創公司和小型企業的互連品質管理軟體。它可以幫助所有希望透過 ISO 9001:2015 和 MedDev 創建者提高生產力的公司輕鬆實現和管理 ISO 13485:2016 和 21 CFR 820。

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