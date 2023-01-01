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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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TeamDynamix 在組合平台上提供 IT 服務管理 (ITSM) 和專案組合管理 (PPM)，並透過 iPaaS（整合平台即服務）提供企業整合和工作流程。這是一個無代碼平台，可以輕鬆擴展到行銷、設施、人力資源和其他領域 - 無需任何編碼或腳本。 TeamDynamix 可以透過對 ITIL 的支援來幫助改善 IT 服務交付、推動更好的專案成果並推動數位轉型。

網站： teamdynamix.com

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