TeamDynamix 在組合平台上提供 IT 服務管理 (ITSM) 和專案組合管理 (PPM)，並透過 iPaaS（整合平台即服務）提供企業整合和工作流程。這是一個無代碼平台，可以輕鬆擴展到行銷、設施、人力資源和其他領域 - 無需任何編碼或腳本。 TeamDynamix 可以透過對 ITIL 的支援來幫助改善 IT 服務交付、推動更好的專案成果並推動數位轉型。

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