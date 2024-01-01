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MIND ERP 由在大型管理和 ERP 專案方面擁有 20 多年經驗的專業人士組成，主導著整個 IT 專案開發週期，從可行性研究到交付整合到業務流程中的解決方案。 我們提供MindERP，一個完整的企業管理軟體，作為一個ERP，還具有CRM、電子採購、電子商務和銷售訂單入口網站功能，所有這些都在一個平台上，並且是由專家設計的解決方案，使該公司的商業公司成為獨一無二的經驗。 此外，我們還提供SAF-財務支援系統，方便企業問責的使用，無需安裝不同的程序或許可證，輕鬆與其他ERP系統集成，使財務流程更簡單，例如預付款和授權控制付款（法律程序、稅金、運費、差旅費等）以及開立第二份發票。 我們也由在控制和財務流程、工業管理和物流方面擁有豐富經驗的專業人員提供市場上大型 ERP 的諮詢服務。透過外包活動，我們也提供硬體和軟體、環境規劃、資料中心分配、網站託管和電子郵件的支援。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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