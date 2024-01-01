Workcube Catalyst 是當今世界最大、最新、終極的企業軟體目的地。 Workcube Catalyst 擁有專為協助您更好地管理和組織業務而設計的商業模式和創意方法。 Workcube Catalyst為您提供雲端環境下最全面的企業管理軟體功能。 Workcube Catalyst 是從整體角度開發的。您可以以一種整合的方式找到 ERP、CRM、人力資源管理、專案管理、實體資產管理、內容管理、B2B、B2C 管理功能以及協作和通訊工具的所有功能。您可以從當前的需求開始，並根據不斷變化的業務需求繼續添加新的功能和模組。 Workcube Catalyst 100% 是基於互聯網，並在雲端架構上運作。您可以透過基於使用者的每月訂閱費用或透過伺服器的無限使用者本地許可來使用 Workcube Catalyst。 員工、業務合作夥伴和客戶可以使用電腦、平板電腦或智慧型手機安全地存取系統，而無需安裝任何程式。他們各司其職，互相溝通協作。 與持續數月甚至數年的傳統 ERP 實施不同，短期培訓足以讓 Workcube Catalyst 為您的公司服務。透過 Workcube Catalyst 中包含的工具集，Workcube Catalyst 讓您能夠在不依賴第三方的情況下使用您的軟體。 憑藉其 Web 服務和整合工具，Workcube Catalyst 可以與其他應用程式安全地交換資料。有物流公司、銀行、電子化政府應用可以直接整合。開放式結構允許Workcube Catalyst整合許多流行的應用程序，例如MS Exchange、Google、Office Live、Facebook、Twitter、阿里巴巴、亞馬遜和eBay。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

網站： workcube.com

免責聲明：WebCatalog 與 Workcube 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。