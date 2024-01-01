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TYASuite 是一個以使用者為中心的綜合性雲端 ERP 平台，旨在填補供應商管理、採購和支付流程中的空白，以實現更順暢、無錯誤、自動化、靈活和簡化的功能。該軟體可以在嚴密監控的雲端系統中透過簡單而嚴格的批准來控制採購。 憑藉金融和 IT 領域專業人士數十年的經驗和專業知識，它已成為一種靈活、可擴展和可自訂的多功能、流程導向的智慧軟體解決方案。該軟體旨在滿足公司的特定要求，減少所用時間和錯誤範圍，促進流程自動化並遵守法規合規性。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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