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迄今為止，我們在為數千名客戶提供整合 ERP 軟體、零售和 POS 軟體方面擁有專業知識，幫助他們實現了業務目標。 LOGIC 開發的 ERP 解決方案以其靈活性和可擴展性為特點，有助於客戶未來的業務成長。專為特定需求和垂直行業而設計的經濟高效的解決方案，可協助大中型企業解決問題、審查業務績效並協助制定策略決策，以在市場中蓬勃發展。 我們的各種軟體是為企業的多元化分支和領域開發的。我們的產品組合不是通用的一刀切解決方案，而是包括行業特定、垂直行業和模組特定的 ERP 軟體應用程序，這些應用程式在一系列 LOGIC 解決方案下全面可用。該公司總部位於旁遮普邦莫哈利，在印度每個大都市都有自己的營運設施、分支機構和關聯合作夥伴。我們擁有一群技術精湛、合格的專業人士，是提供ERP 和特定行業軟體和應用程式最佳解決方案的先驅，這些解決方案彌合了商店和總部之間的差距，從而使人們更容易獲得真實的資訊。 這些解決方案和服務專注於激勵市場和渴望企業，證明了 LOGIC Mantra 的合理性。在過去的二十年裡，我們作為一家公司，為客戶提供了業界最佳的商業解決方案。我們為贏得尊敬的客戶和合作夥伴的信任而感到自豪，並與 LOGIC ERP 的整個兄弟會分享成功和成就的喜悅。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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