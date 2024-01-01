PropGoTo 是由 Property Automate 創建的創新 SaaS 產品套件，Property Automate 是一家由 PropTech 行業專家組成的具有前瞻性思維的公司。我們的使命是開發和提供尖端的軟體解決方案，以改變房地產行業的行業標準。 我們不僅致力於引領市場，也致力於大幅提高物業和設施管理領域的客戶滿意度和便利性。我們基於雲端的服務易於實施、快速適應且業務運作可靠。 PropGoTo 的功能專為滿足企業用戶的需求而量身定制，從而提高效率並更快地響應市場需求。 我們是 PropGoTo，我們的目標是成為每位客戶在房地產領域軟體應用程式和解決方案的首選。

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