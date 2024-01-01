Ausuma ERP 提供全面的基於雲端的解決方案，旨在簡化和優化小型企業營運。由於資源有限且團隊規模較小，我們的平台可以提供您高效能經營業務所需的一切。我們的主要功能包括安全資料儲存、資料庫驅動的應用程式、基於雲端的 ERP，使您能夠從任何地方存取線上儲存的 ERP 資料。我們也提供供應鏈管理、即時數據報告、薪資管理和應付/應收帳款功能。我們的可自訂儀表板可滿足您的特定需求，我們的行動應用程式可確保便利性和可訪問性。此外，我們還透過 API 與第三方軟體供應商無縫整合。相信 Ausuma ERP 能夠為您的小型企業提供高效、有效的解決方案。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

網站： ausuma.com

免責聲明：WebCatalog 與 Ausuma 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。