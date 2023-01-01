Disroot Cloud

您的資料由您掌控！協作、同步和共用文件、行事曆、聯絡人等。 Disroot 的雲端服務由 Nextcloud 提供支援。它允許您在線上託管和共享文件，並具有多種線上功能，例如日曆共享、聯絡人管理、視訊通話等等。 Nextcloud 基於與任何作業系統相容的標準提供安全、可靠且合規的共享解決方案。 最重要的是，您的所有資料都儲存在我們的加密雲端實例中！這意味著，如果未經您明確允許，任何人都無法查看您的文件內容。連系統管理員都沒有。

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