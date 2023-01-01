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我們為學校託管日曆。 - 身為學校管理人員，您可以在瀏覽器、Outlook、Thunderbird 或 Android 和 iOS 上編輯日曆。 - 所有教師、學生和家長都可以在線上查看日曆或使用 Outlook、Thunderbird 或在 Android 1 和 iOS 上訂閱。 - 如需概覽，您可以查看年曆並直接從瀏覽器列印出來。 - 您可以將日曆嵌入學校主頁上的客製化設計中。我們推薦首頁.schule

網站： termine.schule

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