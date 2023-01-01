Outlook Calendar Business
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安排和分享會議和活動時間，並自動取得提醒。 適用於 Microsoft 365 (Office 365) 訂閱者的 Microsoft Outlook 行事曆。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。 Outlook 網頁版可供 Office 365 和 Exchange Online 訂閱者使用，並包含在本機 Exchange Server 中，使用戶能夠透過 Web 瀏覽器連線至其電子郵件帳戶，而無需安裝 Microsoft Outlook 或其他電子郵件用戶端。
網站： microsoft.com
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