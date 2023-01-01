Microsoft Intune 是一項基於 Microsoft 雲端的統一端點管理服務，適用於企業和 BYOD 裝置。它將 Microsoft Endpoint Configuration Manager 的一些「本機」功能擴展到 Microsoft Azure 雲端。

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