在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog 上「Microsoft To Do」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Microsoft To Do（以前稱為 Microsoft To-Do）是一款基於雲端的任務管理應用程式。它允許用戶透過智慧型手機、平板電腦和電腦管理他們的任務。該技術是由 Microsoft 收購的 Wunderlist 背後的團隊開發的，獨立的應用程式可以融入 Outlook 產品系列的現有任務功能中。

網站： todo.microsoft.com

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