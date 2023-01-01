Microsoft To Do
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Microsoft To Do」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
Microsoft To Do（以前稱為 Microsoft To-Do）是一款基於雲端的任務管理應用程式。它允許用戶透過智慧型手機、平板電腦和電腦管理他們的任務。該技術是由 Microsoft 收購的 Wunderlist 背後的團隊開發的，獨立的應用程式可以融入 Outlook 產品系列的現有任務功能中。
免責聲明：WebCatalog 與 Microsoft To Do 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Microsoft Visio
microsoft.com
Outlook Business
microsoft.com
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Outlook
microsoft.com
Notarize
notarize.com
Outlook Calendar
outlook.live.com
Microsoft
Space
Microsoft Planner
tasks.office.com
GIPHY
giphy.com
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft Power Automate
microsoft.com