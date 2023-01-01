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微軟翻譯是微軟提供的多語言機器翻譯雲端服務。 Microsoft Translator 整合於多種消費者、開發者和企業產品；包括 Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Internet Explorer 以及適用於 Windows、Windows Phone、iPhone 和 Apple Watch、Android 手機和 Android Wear 的 Microsoft Translator 應用程式。 Microsoft Translator 也透過雲端服務為企業提供文字和語音翻譯。透過文字翻譯 API 提供的文字翻譯服務涵蓋從每月支援 200 萬個字元的免費套餐到每月支援數十億個字元的付費套餐。透過 Microsoft 語音服務的語音翻譯是根據音訊串流的時間提供的。 截至2020 年5 月，該服務支援73 種語言系統。它還支援11 種語音翻譯系統，目前為Microsoft Translator 即時對話功能、Skype Translator 和Skype for Windows Desktop 以及適用於iOS 和Android 的Microsoft Translator 應用提供支援。

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