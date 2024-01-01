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Microsoft 宣布發布 Microsoft Entra，其中包含 Microsoft 的所有身分和存取功能。 Entra 系列包括 Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) 以及兩個新產品類別：雲端基礎架構權利管理 (CIEM) 和去中心化身分。 Entra 系列產品將透過提供身分和存取管理、雲端基礎架構授權管理和身分驗證，幫助每個人安全地存取所有內容。 Microsoft Entra 將驗證所有類型的身分並保護、管理和控制他們對任何資源的存取。新的 Microsoft Entra 產品系列將： * 保護任何使用者對任何應用程式或資源的存取。 * 跨混合和多雲環境保護和驗證每個身分。 * 發現和管理多雲環境中的權限。 * 透過即時智慧存取決策簡化使用者體驗。

網站： entra.microsoft.com

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