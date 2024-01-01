工作管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

任務管理軟體包含有助於高效規劃、組織和追蹤任務和專案的數位工具。這些應用程式提供了一個集中平台，用於創建、分配和監控任務，促進個人和團隊的協作並提高生產力。任務管理軟體透過提供管理專案和任務執行各個方面的全面解決方案，簡化工作流程、改善溝通並幫助有效地按時完成任務。
提議新的應用程式
Google Tasks
tasks.google.com
隨時隨地管理、擷取和編輯您的任務，待辦事項可在您的所有裝置上同步。與 Gmail 和 Google 日曆的整合可協助您更快完成任務。
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do（以前稱為 Microsoft To-Do）是一款基於雲端的任務管理應用程式。它允許用戶透過智慧型手機、平板電腦和電腦管理他們的任務。該技術是由 Microsoft 收購的 Wunderlist 背後的團隊開發的，獨立的應用程式可以融入 Outlook 產品系列的現有任務功能中。
Todoist
todoist.com
加入 2500 萬人和團隊，使用 Todoist 組織、規劃和協作處理任務和專案。 The Verge 的「最佳待辦事項清單」。
iCloud Reminders
icloud.com
您可以建立和管理待辦事項，並使用 iCloud.com 上的「提醒」將它們組織到清單中。您也可以與其他 iCloud 使用者共用提醒清單。
TickTick
ticktick.com
TickTick 是一款簡單有效的待辦事項清單和任務管理器應用程序，可幫助您制定日程、管理時間、保持專注、提醒截止日期以及組織家庭、工作和其他地方的生活。 TickTick 幫助您充分利用一天的時間並完成工作 (GTD)。無論是您想要捕捉的想法、要實現的個人目標、要完成的工作、要追蹤的習慣、與同事合作的項目，還是與家人分享的購物清單（在清單製作者的幫助下）。透過我們的生產力規劃器實現您的目標。
TasksBoard
tasksboard.com
Google Tasks 的桌面應用程式。
Any.do
any.do
加入數百萬每天使用 Any.do 的用戶，保持井井有條並完成更多工作。
Zenkit To Do
zenkit.com
Zenkit To Do 是一款超級簡單的任務管理應用程序，可幫助您高效工作並與任何人合作。 它可以讓您組織您的任務、購物清單、會議、活動、旅行、想法、筆記、地點以及對您重要的任何其他內容。 您可以建立清單並與團隊成員、家人和朋友分享任務。 待辦事項可同步您所有裝置之間的所有內容，以便您無論身在何處（甚至離線）都可以存取您的清單。
Dataslayer
dataslayer.ai
數位行銷報告變得簡單。在幾秒鐘內將所有 Digital MK 資料匯入 Google Sheets、Data Studio、商業智慧平台（Power BI、Tableau、Qlik、JSON）和 BigQuery。最好的 Supermetrics 替代方案。