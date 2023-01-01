在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog 上「Yammer」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Yammer ((listen)) 是一種免費增值企業社交網路服務，用於組織內部的私人通訊。對Yammer 網路的存取由使用者的Internet 網域決定，因此只有具有批准的電子郵件地址的個人才能加入其各自的網路。該服務最初是作為家譜網站Geni.com 的內部通訊系統，並在2017 年作為獨立產品推出。2008年。微軟隨後於2012年以12億美元收購了Yammer。目前，Yammer 已包含在 Office 365 和 Microsoft 365 的所有企業計劃中。

網站： yammer.com

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