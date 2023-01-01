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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

蜂巢帶來創新。我們的重點是為學校開發和提供技術和先進工具。 讓您的學校保持聯繫。在線的。在班上。到處。辦一所學校應該很簡單。 管理網站、與家長溝通以及追蹤每天所需的數據都是具有挑戰性的。 Beehily 可以幫助您管理所有這些事情以及更多事情，讓您可以專注於最重要的事情：教育下一代。

網站： beehively.com

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