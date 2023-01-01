Google Classroom
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Google Classroom 是 Google 為學校開發的免費網路服務，旨在簡化作業的建立、分發和評分。 Google Classroom 的主要目的是簡化教師和學生之間共享文件的流程。據估計，有 40 至 1 億用戶使用 Google Classroom。 Google Classroom 將文件、表格、幻燈片、Gmail 和日曆整合到一個有凝聚力的平台中，以管理學生和教師的溝通。可以透過私人代碼邀請學生加入課程，也可以從學校域自動匯入。教師可以在 Google 生態系統中建立、分發和標記作業。每個班級都會在各自使用者的雲端硬碟中建立一個單獨的資料夾，學生可以在其中提交作業以供老師評分。作業和截止日期會新增到 Google 日曆中，每個作業可以屬於一個類別（或主題）。教師可以透過查看文件的修訂歷史記錄來監控每個學生的進度，評分後，教師可以返回作業並附上評論。 Classroom 也提供適用於 Android 和 iOS 的行動應用程式。
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