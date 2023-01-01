Google Slides
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Google Slides 是一個示範程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌表格，分別是文字處理器和電子表格。 Google Slides 可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式。該應用程式與 Microsoft PowerPoint 文件格式相容。Slides 允許使用者在線上建立和編輯簡報，同時與其他使用者即時協作。使用者透過追蹤簡報更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。每個編輯者的位置都以編輯器特定的顏色/遊標突出顯示，系統透過不同程度的權限來管理使用者可以執行的操作。更新引入了使用機器學習的功能，包括「探索」（提供用於演示的建議佈局和圖像）和「操作項目」（允許使用者將任務指派給其他使用者）。
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