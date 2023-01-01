Google Voice 是一項電話服務，為美國的 Google 帳戶客戶以及加拿大、丹麥、法國、荷蘭、葡萄牙的 G Suite 客戶提供呼叫轉接和語音郵件服務、語音和簡訊以及美國和國際呼叫終止服務、西班牙、瑞典、瑞士和英國。該服務是 Google 於 2009 年 3 月 11 日收購 GrandCentral 服務後推出的。 Google Voice 向每個使用者帳戶免費提供一個美國電話號碼，該號碼由使用者從選定區號的可用號碼中選擇。撥打此號碼的通話將轉接至每個使用者必須在帳戶入口網站中配置的電話號碼。可指定多個目的地，同時為來電振鈴。服務機構需要美國電話號碼。使用者可以在入口網站中配置的任何正在響鈴的電話上接聽和接聽電話。在接聽電話期間，用戶可以在配置的電話之間切換。美國的用戶可以向國內和國際目的地撥打出站電話。通話可以從任何配置的電話、行動裝置應用程式或帳戶入口網站發起。截至2011 年8 月，許多其他國家的用戶也可以透過網路為基礎的應用程式向國內和國際電話號碼撥打出站電話。許多其他Google 語音服務，例如語音郵件、免費簡訊、通話記錄、通話篩選、攔截美國居民也可以使用不需要的電話以及將語音郵件訊息的語音轉錄為文字的功能。在產品整合方面，轉錄和音訊語音郵件、未接來電通知和/或文字訊息可以選擇性地轉發到使用者選擇的電子郵件帳戶。此外，還可以透過熟悉的電子郵件或 IM 介面發送和接收短信，方法是分別在 Google Talk 中讀取和寫入數位簡訊（PC 到手機簡訊）。 Google Voice 多方視訊會議（支援文件共享）現已與 Google+ Hangouts 整合。該服務由用戶在基於 Web 的應用程式中配置和維護，其樣式類似於 Google 的電子郵件服務、Gmail 或 Android 和智慧型手機或平板電腦上的iOS 應用程式。 Google Voice 目前在美國和加拿大境內提供免費的 PC 到電話通話，並在全球範圍內提供 Google+ Hangouts 瀏覽器插件用戶之間的 PC 到 PC 語音和視訊通話（適用於 Windows、基於 Intel 的 Mac OS X 和Linux）。目前，從美國和加拿大撥打美國（包括阿拉斯加和夏威夷）和加拿大的幾乎所有國內和出站電話均免費，從其他地方撥打每分鐘0.01 美元。國際長途電話依照 Google Voice 網站上發布的時間表進行計費。2009 年末，Google Voice 擁有約 140 萬用戶，其中 57 萬人每週 7 天使用該服務。在谷歌將其穀歌語音服務從「僅限邀請」轉變為向美國所有 Gmail 用戶提供之後，這一數字顯著上升。 《連線》部落格文章引用了 2013 年 350 萬的數字。除美國和加拿大之外的大多數其他國家/地區的 Google 帳戶客戶只能透過與 Google Hangouts 整合來存取呼叫終止服務。

網站： voice.google.com

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