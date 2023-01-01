替代項 - Google Slides
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 線上版本免費協作。將簡報儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft PowerPoint 是一款示範程序，由 Forethought, Inc. 的軟體公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 創建。它於 1987 年 4 月 20 日發布，最初僅適用於 Macintosh 電腦。 PowerPoint 出現三個月後，微軟以 1400 萬美元的價格收購了它。這是微軟的第一筆重大收購，微軟在Forethought 所在的矽谷設立了一個新的PowerPoint 業務部門。PowerPoint ...
Microsoft Sway
office.com
建立和分享互動式報告、簡報、個人故事等。 Sway 是一款易於使用的數位說故事應用程序，用於建立互動式報告、簡報、個人故事等。其內建設計引擎可協助您在幾分鐘內創建專業設計。借助 Sway，您的圖像、文字、影片和其他多媒體都會以一種增強您的故事的方式流動在一起。 Sway 確保您的創作在任何螢幕上都看起來很棒。
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由Apple Inc. 開發的演示軟體應用程序，作為iWork 生產力套件的一部分。Keynote for Mac 的最新主要更新版本10 於2020 年3 月發布。2010 年1 月27 日，Apple 宣布推出新版本的Keynote適用於 iPad，具有全新的觸控介面。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。截至2018 年4 月，Prezi 擁有超過1 億用戶，創建了超過3.25 億份公共演示文稿，觀看次數超過35 億次。prezi這個字是匈牙利語中「presentation」的縮寫形式。
Zoho Show
zoho.com
幻燈片、故事和想法可以激發靈感。 Zoho Show 讓您以更聰明的方式建立、協作、簡報、廣播和發布簡報。