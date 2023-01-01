替代項 - Google Slides

Microsoft Sway

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建立和分享互動式報告、簡報、個人故事等。 Sway 是一款易於使用的數位說故事應用程序，用於建立互動式報告、簡報、個人故事等。其內建設計引擎可協助您在幾分鐘內創建專業設計。借助 Sway，您的圖像、文字、影片和其他多媒體都會以一種增強您的故事的方式流動在一起。 Sway 確保您的創作在任何螢幕上都看起來很棒。