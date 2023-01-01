Google Sheets 是一個電子表格程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費網路軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌幻燈片，分別是文字處理器和簡報程式。 Google Sheets 可作為網路應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式使用。該應用程式與 Microsoft Excel 文件格式相容。 該應用程式允許用戶在線上建立和編輯文件，同時與其他用戶即時協作。使用者透過顯示更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。編輯者的位置以編輯者特定的顏色和遊標突出顯示，權限系統規定使用者可以執行的操作。更新引入了使用機器學習的功能，包括“探索”，根據電子表格中的自然語言問題提供答案。

網站： google.com

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