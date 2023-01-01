Google Docs 是一個文字處理器，作為 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括 Google Sheets 和 Google Slides，分別是電子表格和簡報程式。 Google 文件可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式使用。該應用程式與 Microsoft Office 文件格式相容。 該應用程式允許用戶在線上建立、查看和編輯文件，同時與其他用戶即時協作。使用者透過顯示更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。編輯器的位置以編輯器特定的顏色和遊標突出顯示。權限系統規定使用者可以做什麼。更新引入了使用機器學習的功能，包括「探索」（根據文件內容提供搜尋結果）和「操作項」（允許使用者將任務指派給其他使用者）。

網站： google.com

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