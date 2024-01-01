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OnCloudERP 是一款基於雲端的現代化 ERP，適用於全球每個正在尋找強大、可靠、可擴展且經濟實惠的企業解決方案來高效經營和經營其業務的中小企業。我們的使命是帶來一個簡單、聰明且功能強大的 ERP 解決方案。 OnCloudERP 由 Cloud Pencils 提供支持，成立於 2015 年 1 月 1 日，是一家 SaaS ERP 產品公司，其母公司 Nlogix Solutions 是 Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com) 的全資子公司。 CPPL 建立在自 1994 年以來 20 多年各產業相關企業資源規劃 (ERP) 經驗的基礎上。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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