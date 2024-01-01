Marg ERP 擁有超過 100 萬以上的滿意用戶、800 多個銷售和支援中心，在簡化 GST 適應過程方面一直是真正的領導者。 MARG ERP Ltd. 擁有專業知識，可為所有企業提供完美的客製化庫存和會計解決方案，以實現 GST 合規。 Marg ERP 是 GST 領域領先的軟體應用程式供應商，一直是幫助企業順利過渡到 GST 的關鍵參與者。我們提供庫存和會計軟體解決方案來優化業務並幫助他們完成商品及服務稅轉型之旅。 Marg 始終相信為不斷變化的商業環境增加價值和永續性，是服務中小企業和中小微型企業的關鍵參與者 Marg ERP 提供全面的薪資軟體“HRxpert”，該軟體具有豐富的功能，如考勤軟體、薪資軟體、休假管理等，幫助企業更順利地過渡到 GST。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

網站： margcompusoft.com

免責聲明：WebCatalog 與 Marg ERP 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。