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Plotch 是一款面向全球小型企業的人工智慧驅動的電子商務 ERP。 Plotch 是一個完全專注的技術平台，利用人工智慧推動線上業務自動化，滿足電子商務業務的所有需求。 Plotch 以無縫的方式匯集了所有工具和整合。 Plotch 還在所有流程和分析之上放置了人工智慧層，以實現自動化、成長和異常處理。如果您是企業主，這是可用於電子商務營運的最簡單但功能最強大的電子商務軟體。 以下是使用 Plotch 的一些主要好處： * 簡單-易於操作 * 全面 - 一切集中在一處 * 可擴展 - 輕鬆擴展 以下是 Plotch 中可用的解決方案： A。推出電子商務網上商店 b.推出電子商務行動應用程式 C。啟動線上市場 d.推出全通路線下商店 e.管理庫存
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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