Програмне забезпечення Generative AI - Найпопулярніші застосунки
Generative AI Software відноситься до категорії програмних додатків, які використовують генеративні алгоритми штучного інтелекту для автономного створення вмісту. Ці алгоритми зазвичай базуються на методах глибокого навчання, зокрема на генеративних змагальних мережах (GAN) або варіаційних автокодерах (VAE). Програмне забезпечення Generative AI можна використовувати для створення різних типів вмісту, включаючи, але не обмежуючись: * Зображення: створення реалістичних або абстрактних зображень, фотореалістичних облич, пейзажів тощо. * Відео: створення відеорядів, анімації та візуальних ефектів. * Текст: генерація тексту природною мовою, включаючи статті, оповідання, вірші та фрагменти коду. * Музика: створення музичних треків, мелодій і навіть цілих композицій. * Дизайн: створення дизайнів продуктів, логотипів, інтерфейсів користувача та архітектурних макетів. Ці програмні інструменти є цінними для художників, дизайнерів, розробників та інших професіоналів, які прагнуть оптимізувати свої творчі процеси, досліджувати нові ідеї або розширювати наявні робочі процеси. Програмне забезпечення Generative AI часто дозволяє користувачам контролювати різні параметри або вхідні обмеження, щоб керувати процесом генерації та досягати бажаних результатів.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...
Google Gemini
gemini.google.com
Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Build AI
buildai.space
Вбудуйте ШІ у свій бізнес. За хвилини. Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні.
Krater AI
krater.ai
Виведіть свої підприємства на новий рівень за допомогою Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і спр...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor. Почніть кодувати розумніше сьогодні за допомогою найкращого інструменту пояснення. на основі штучного інтелекту для оптимізації, рефакторингу та перегляду коду!
Autocode
autocode.com
Сповіщення про нових користувачів. Сповіщення про покупки. Планові роботи. Боти спільноти. SQL запити. Внутрішня оснастка. Створюйте все, що завгодно, за допомогою JavaScript і API.
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
AIWRITER
aiwriter.fi
Хочете заробити гроші за допомогою Chat GPT? Не дивіться далі, ніж AI Writer – найкращий інструмент для створення високоякісного, цікавого вмісту за лічені секунди. Завдяки нашим передовим алгоритмам штучного інтелекту та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу ви можете з легкістю створювати дописи в бл...
Voiceflow
voiceflow.com
Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.
Refraction
refraction.dev
Рефакторинг коду, створення документації, створення модульних тестів тощо. Просто вставте блок коду, виберіть свою мову чи фреймворк, а потім натисніть «Створити», щоб побачити магію.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Зрозумійте, виправте та автоматизуйте свою кодову базу за допомогою платформи аналізу коду Sourcegraph.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
AskCodi
askcodi.com
Помічник кодування ШІ. Парний програматор для потреб розробника.
AI2sql
ai2sql.io
За допомогою AI2sql інженери та неінженери можуть легко писати ефективні запити SQL без помилок, не знаючи SQL.
Together AI
together.ai
Найшвидша хмарна платформа для створення та запуску генеративного ШІ.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Люблять спеціалісти з обробки даних, керують ІТ. Ваше комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI — це плагін, який дозволяє користувачам отримувати доступ до відкритої наукової літератури з рецензованих журналів. Доступний для користувачів ScholarAI Premium, наш новий спеціальний Copilot для науки в епоху штучного інтелекту на базі GPT-4 Turbo.
Stability AI
stability.ai
Stability AI створює відкриті інструменти AI, які дозволять нам реалізувати наш потенціал. Розробка та впровадження рішень з використанням колективного інтелекту та розширених технологій.
Chooch
chooch.ai
Рішення Chooch для комп’ютерного бачення допомагають компаніям автоматизувати візуальний перегляд своїх відео та зображень, щоб виявляти та розуміти важливість найдрібніших візуальних елементів — і все це в режимі реального часу, щоб надати корисну інформацію для прийняття бізнес-рішень.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Mistral AI
mistral.ai
Швидкі мовні моделі з відкритим вихідним кодом і безпечні. Спрощена спеціалізація моделей на бізнес-випадках використання, використання приватних даних і відгуків про використання. Створена з команди світового класу в Європі, націленої на глобальний ринок.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — це платформа LLM Ops для тонкого налаштування та оцінки LLM, яка дає змогу технічним командам широкого профілю легко створювати власні моделі ШІ.
CodePal
codepal.ai
CodePal — найкращий компаньйон у кодуванні. Це комплексна платформа, яка пропонує ряд помічників у кодуванні та інструментів для допомоги розробникам. Він чудово підходить для студентів, початківців, досвідчених розробників і компаній, які хочуть покращити свій процес розробки. Генератори коду штуч...
Codeium
codeium.com
Codeium — це сучасна надпотужність кодування, набір інструментів для прискорення коду, створений на основі передової технології ШІ. Завдяки легкій інтеграції в редактори ви можете зосередитися на тому, щоб бути найкращим розробником програмного забезпечення, а не найкращою мавпою з кодом.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — це помічник кодування штучного інтелекту, який прискорює та спрощує розробку програмного забезпечення, зберігаючи ваш код конфіденційним, безпечним і сумісним. Підвищте швидкість розробки, якість коду та задоволення розробників шляхом автоматизації робочого процесу кодування — і швидше ви...
Katonic.ai
katonic.ai
Створюйте потужні програми ШІ за лічені хвилини на платформі Katonic Generative AI Platform без коду. Підвищуйте продуктивність себе та своїх співробітників, покращуйте взаємодію з клієнтами та робіть те, що під силу тільки великим підприємствам, і все це завдяки потужності Generative AI. * Навички...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI і Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спільн...
Aporia
aporia.com
Використовуйте ML Observability від Aporia, щоб виявляти дрейф і деградацію моделі, централізувати керування моделлю, пояснювати прогнози та вдосконалювати свої моделі ML у виробництві.
BentoCloud
bentoml.com
Безсерверна хмара для штучного інтелекту. BentoCloud — це повністю керована платформа для створення та керування додатками штучного інтелекту, що забезпечує гнучку доставку продуктів командам штучного інтелекту. BentoML — це платформа для розробників програмного забезпечення для створення продуктів...
Anode
codygon.com
Anode, інноваційне цифрове рішення, розроблене для революції в управлінні якістю даних для бізнесу, тут, щоб допомогти. Anode — це інструмент виявлення відхилень у даних, який аналізує ваші дані на наявність 6 класів помилок, що дає вам змогу швидше й ефективніше отримувати інформацію про свої дані...
Composable Prompts
composableprompts.com
Місія Composable Prompts — революціонізувати спосіб взаємодії додатків із вмістом. У той час як великі мовні моделі (LLM), такі як GPT, фундаментально змінили нашу взаємодію з текстовими даними, Composable Prompts вірить у необхідність зробити крок далі. Composable Prompts гарантує, що кожна компан...
Vocode
vocode.dev
Vocode надає інструменти та абстракції для створення будь-яких голосових програм на основі LLM. Приклади речей, які ви можете створювати за допомогою Vocode, включають налаштування LLM для відповіді/здійснення телефонних дзвінків, виконання ролі особистих помічників, приєднання до зустрічей Zoom тощ...
Vext
vextapp.com
Vext: ОС LLMOps Vext — це готова платформа LLMOps, яка пропонує досвід «Zapier для AI» для користувачів, які хочуть лего-блокувати свій конвеєр LLM зі швидкістю та масштабом. За допомогою Vext ви можете легко та швидко розробляти спеціальні додатки AI, адаптовані до ваших унікальних бізнес-потреб ...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — це передова операційна система зі штучним інтелектом першого покоління, яка була спеціально розроблена для задоволення зростаючої потреби в конфіденційності та безпеці в епоху ШІ. Завдяки своєму унікальному дизайну без коду Prompt Privacy пропонує зручну та інтуїтивно зрозумілу пла...
Promptly
trypromptly.com
Платформа Generative AI з низьким кодом для підприємств, що робить ШІ доступним для кожної організації.
Predibase
predibase.com
Predibase — це найшвидший і найефективніший спосіб виробництва LLM з відкритим кодом. Як платформа для розробників для навчання та обслуговування LoRA, Predibase дозволяє командам інженерів легко налаштовувати та обслуговувати будь-який LLM з відкритим кодом на найсучаснішій інфраструктурі в хмарі ...
Preamble
preamble.com
Преамбула пропонує просту у використанні платформу та ринок політики штучного інтелекту для підвищення безпеки та безпеки генеративних систем ШІ та LLM. Ми дозволяємо компаніям забезпечувати безпеку, конфіденційність, безпеку та відповідність вимогам AI. Preamble, Inc. — компанія, яку очолює ветеран...
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — це веб-програма, яка надає доступ до потужних генеративних моделей ШІ. Це приносить вам користь, пропонуючи персоналізоване створення, оптимізуючи взаємодію з моделями штучного інтелекту та надаючи вам доступ до найкращих моделей від багатьох постачальників, усе в одному місці.
Opentune
opentune.ai
Opentune, передова програма, розроблена для ентузіастів штучного інтелекту, розробників і інноваторів. Opentune пропонує комплексну платформу для керування, налаштування та взаємодії з великими мовними моделями. Opentune пропонує спеціальну підтримку та надійну інфраструктуру, адаптовану до потреб ...
MarkovML
markovml.com
Наша місія в MarkovML полягає в тому, щоб надати підприємствам змогу використовувати трансформаційну силу своїх даних за допомогою ШІ та сприяти зростанню бізнесу. Ми надаємо знанням працівникам інструменти штучного інтелекту без коду, що дозволяє їм зосередитися на стратегічних завданнях. Наша спі...
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дає можливість організаціям створювати програми GenAI, не турбуючись про миттєві ін’єкції, втрату даних, шкідливий вміст та інші ризики LLM. Можливості Lakera Guard базуються на власних базах даних, які поєднують інформацію з програм LLM, Gandalf, дані з відкритих вихідних кодів і наші ...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ допомагає командам продуктів розгортати великі мовні моделі в масштабі. Компанії використовують нас для створення додатків на основі LLM і моніторингу їх у виробництві. Наша програма надає інструменти для створення та порівняння підказок, відстеження продуктивності в реальному часі та пост...
Defog
defog.ai
Аналітик ШІ на рівні людини для кожного корпоративного користувача. Розгортайте точний аналіз даних за допомогою штучного інтелекту за допомогою комплексної платформи Defog.
CalypsoAI
calypsoai.com
Оскільки штучний інтелект продовжує робити революцію в галузях і стає все більш поширеним у повсякденному використанні, пов’язані з цим ризики також зростають. У CalypsoAI ми усвідомлюємо ці зростаючі ризики. За допомогою передових рішень AISec наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості як ...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за...
Archie
archie.8base.com
Опишіть свою ідею та дозвольте Арчі створити безкоштовний проект дизайну продукту. * Вилікувати блокування автора: просто опишіть свою ідею одним або двома реченнями, і Арчі негайно почне давати уявлення про те, що потрібно створити. * Швидка концептуалізація: Blueprint значно прискорює перехід від...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai – це розробник чат-ботів штучного інтелекту без коду. Це дає вам змогу створювати власні чат-боти ChatGPT, навчені на ваших унікальних даних. Завдяки інтуїтивно зрозумілій безкодовій платформі Insighto створення спеціального чат-бота штучного інтелекту абсолютно безпроблемне. Все, що ва...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Тримайте всі ваші ChatGPT та інші взаємодії LLM у безпеці та конфіденційності. Технологія GPTGuard замінює конфіденційні дані у ваших підказках синтетичними даними, не впливаючи на контекст. Ви отримуєте всі переваги ChatGPT без проблем із конфіденційністю чи безпекою.
AICamp
aicamp.so
Завдяки унікальному поєднанню функцій AICamp, таких як підтримка Multi-LLM і робочий простір із підтримкою штучного інтелекту, ви можете зробити кожне командне завдання швидшим, легшим і приємнішим.
WPCode
wpcode.com
Автоматизуйте свій сайт і програми WordPress. Створюйте розширену автоматизацію за лічені хвилини, підключаючись до ваших улюблених плагінів, інших сайтів WordPress і програм, що не належать до WordPress. Це і легко, і потужно!
Refact.ai
refact.ai
Refact — це помічник кодування штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом із надзвичайно швидким завершенням коду, потужними інструментами вдосконалення коду та чатом. Тонко налаштований AI Coding Assistant, який підвищує продуктивність команди розробників на 45%.
Programming Helper
programming-helper.com
Більше, ніж просто генератор коду. Інструмент, який допоможе вам вирішити широкий спектр завдань. Все в одному місці.