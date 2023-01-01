Смодін прагне зробити повсякденні програми доступними для всіх мов. Ми насамперед зосереджені на допомозі студентам, письменникам, педагогам і віртуальним працівникам у їхній повсякденній роботі.

Вебсайт: smodin.io

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