Програмне забезпечення для цифрових продажів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат надає спеціалістам з продажу цифрову платформу, орієнтовану на клієнтів, призначену для обміну відповідними маркетинговими матеріалами, участі в розмовах у режимі реального часу з клієнтами та створення персоналізованих пропозицій для потенційних покупців. Ці рішення усувають будь-які потенційні труднощі для покупців і дозволяють відділам продажів оптимізувати процеси пропозицій шляхом консолідації всієї необхідної інформації в єдиному доступному місці. На цифровому порталі клієнти мають можливість запитувати про певний вміст, підписувати пропозиції, а продавці можуть відстежувати взаємодію клієнтів із вмістом, надаючи уявлення про ефективність різних матеріалів.
Запит на новий застосунок
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
Recapped
recapped.io
Закривайте угоди та підключайте клієнтів на 25% швидше. Миттєво створюйте спільні плани дій, які допоможуть вам швидше укладати угоди, знати, що насправді відбувається в угоді, і допомагати вашим лідерам.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — це платформа та програмне забезпечення для роботи з контентом, яке дає змогу маркетологам створювати цифровий досвід із вмістом на кожному етапі шляху покупця.
Twig
twig.so
Twig AI читає, аналізує та записує відповіді на запити клієнтів із довідкової документації, приватних джерел даних і попередніх запитів у службу підтримки
DealLab
deallab.io
DealLab.io об’єднує цілі угоди в одну платформу для спільної роботи, отримуючи інформацію про те, «як» просувати угоди та «що» робити, щоб їх закрити. Виявляйте тривоги та ризики та уникайте незліченних годин, витрачених на безладні ланцюжки електронних листів і застарілі файли. Оптимізуйте комуніка...
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращенн...
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.
eyezon
eyezonthis.com
eyezon — це пісочниця для відео в прямому ефірі, яка впроваджує людську взаємодію в сучасний шопінг за допомогою персональної прямої трансляції за запитом.
Valuecase
valuecase.com
Учора продажі були хаосом нескінченних потоків електронних листів, втрачених вкладень, електронних таблиць із планами дій і переповнених потенційних клієнтів. Сьогодні продажі здійснюються за допомогою Valuecase. Тож потенційні клієнти можуть рухатися швидше, а продавці нарешті знають, чи з’являєтьс...
Heybase
heybase.io
Heybase — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке забезпечує спільні простори для спільної роботи, де продавці можуть створювати персоналізовані умови для покупців і спілкуватися з потенційними покупцями в єдиному цифровому місці. Продавці можуть вставляти персоналізоване забезпе...
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
Paage
paage.io
Paage.io використовується тисячами AE, щоб швидше укладати угоди. Все починається зі «Сторінки», яка є міні-цільовою сторінкою, якою ви можете поділитися зі своїм покупцем і містить усі ресурси, які їм знадобляться для внутрішньої презентації. Замість довгих електронних листів із вкладеннями, які гу...
envivo.io
envivo.io
envivo — це прискорювач цифрових продажів, який дозволяє підприємствам легко персоналізувати пропозиції для потенційних клієнтів і клієнтів, створюючи дружнє середовище між покупцем і продавцем. envivo допомагає вам скористатися можливостями від лідера до угоди, з усім в одному місці, і все це бездо...
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтам...
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Забагато команд із доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів....
Dealintent
dealintent.com
Dealintent використовує штучний інтелект, щоб розкрити особистість покупця та створити персоналізовані цифрові торгові кімнати, які викликають інтерес покупців і ідентифікують угоди високого наміру у вашому каналі продажів
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — це «ділова кімната», яка дає змогу командам відділу доходів (з продажу та успіху клієнтів) ефективніше співпрацювати зі своїми клієнтами в рамках спільного простору проекту (інтегрованого з вашою CRM). Можливості (нові облікові записи або розширення) закриваються на 25% швидше та стають бі...
haeppie
haeppie.com
haeppie створено для відділів продажів і успіху клієнтів. Перетворіть подорожі покупців на більший дохід і отримайте всіх осіб, які приймають рішення, на одній сторінці з Haeppie Sales Spaces. Створюйте персоналізовані та інтерактивні простори, які закривають більше угод за лічені секунди. Централіз...
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи практичну інформацію про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікав...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа підтримки продажів GTM Buddy допомагає представникам налагоджувати відносини з клієнтами та збільшувати доходи за допомогою релевантного, надійного та привабливого вмісту.
Klyck.io
klyck.io
Klyck — це ваше найкраще рішення для впорядкування, пошуку та обміну інформацією. Централізуйте знання своєї команди, забезпечте швидкий і легкий доступ до всього свого вмісту. Використовуйте свій вміст на спеціальних сторінках, які ви адаптуєте для будь-якої ситуації, щоб заощадити час, гроші та не...
GetAccept
getaccept.com
З легкістю задовольніть свої потреби в цифрових продажах за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення! Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні та швидше укладайте угоди.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб команди могли працювати ефективніше та швидше для отримання оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigtincan ...