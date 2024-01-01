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Katalyz

Katalyz

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Вебсайт: katalyz.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Katalyz — це «ділова кімната», яка дає змогу командам відділу доходів (з продажу та успіху клієнтів) ефективніше співпрацювати зі своїми клієнтами в рамках спільного простору проекту (інтегрованого з вашою CRM). Можливості (нові облікові записи або розширення) закриваються на 25% швидше та стають більш передбачуваними, уникаючи при цьому неефективних петель електронної пошти, пропущених термінів і хаотичної CRM.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для цифрових продажів

Вебсайт: katalyz.co

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