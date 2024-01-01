Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Paage» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Paage.io використовується тисячами AE, щоб швидше укладати угоди. Все починається зі «Сторінки», яка є міні-цільовою сторінкою, якою ви можете поділитися зі своїм покупцем і містить усі ресурси, які їм знадобляться для внутрішньої презентації. Замість довгих електронних листів із вкладеннями, які губляться у папці «Вхідні», надішліть їх через сторінку та оживіть свій продукт.

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Вебсайт: paage.io

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