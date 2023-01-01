Альтернативи - Paage

Abstrakt

abstrakt.ai

Abstrakt — це програмне забезпечення для керування дзвінками в режимі реального часу, яке допомагає вашій команді зробити все правильно з першого разу, забезпечуючи відповідність вимогам, знижуючи ризики та направляючи агентів під час кожного дзвінка. Усуньте невизначеність під час дзвінків і надайт...