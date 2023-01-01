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Zing MP3

Zing MP3

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Web Sitesi: mp3.zing.vn

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Zing MP3, mobil cihazınızda en iyi müzik deneyimini yaşamanıza yardımcı olacak birçok olağanüstü özelliğe sahip ücretsiz bir müzik uygulamasıdır. Zing MP3, albüm, video, sanatçı, liste kategorileri, En İyi 100 ve popüler müzik konularına göre düzenlenmiş, en yeni içeriklerle sürekli güncellenen, çok çeşitli türlere sahip zengin, yüksek kaliteli bir çevrimiçi müzik mağazası sunar. Bir müzik akışı hizmeti olan Zing MP3, Ağustos 2007'de piyasaya sürüldü ve şu anda 2 versiyondan oluşuyor: iOS, Android ve Windows Phone platformlarındaki web sitesi ve uygulama. Akıllı telefondaki Zing MP3 uygulaması, son birkaç yılda Vietnam'da en sık indirilen birkaç uygulamadan biri oldu.

Web Sitesi: mp3.zing.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zing MP3 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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