WebCatalog
Reavol

Reavol

reavol.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Reavol çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

REAVOL - Vietnam'ın dijital içerik konusunda uzmanlaşmış, kullanıcılara kaliteli ürünler ve harika deneyimler sunmayı vaat eden ilk uygulaması

Web Sitesi: reavol.com

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