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K+ uydu dijital televizyonu, özel içerik, zengin kanal grupları, ülke çapında kapsama alanı, HD kalitesi ve birçok kullanışlı hizmetle birinci sınıf ücretli televizyon hizmetleri sağlar.

Web Sitesi: kplus.vn

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