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Zing TV

Zing TV

tv.zing.vn

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Zing TV, binlerce Kore filmi, Çin filmi, Hong Kong filmi, TV şovu, animasyon filmi (anime), komik ve çekici olan, isteğe bağlı bir HD video izleme uygulamasıdır. Zing TV size zengin, HD kalitesinde bir video mağazası ve her yaştan ihtiyacına uygun birçok yeni filmle güncellemeler getiriyor.

Web Sitesi: tv.zing.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zing TV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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