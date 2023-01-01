Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cloudify, üretim, lojistik, satış, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanların tüm faaliyetlerinin tek platform üzerinden yönetilmesini, izlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştırıyor. Cloudify ile işinizi her zaman, her yerde, tüm işletim sistemlerinde ve dizüstü bilgisayar, telefon, tablet gibi internete bağlı cihazlarda yönetebilirsiniz.

Web Sitesi: cloudify.vn

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