Office, bulut bilişim teknolojisi platformu üzerinde tasarlanıp oluşturulmuş, internette çevrimiçi çalışma ortamı sağlayan toplam kurumsal yönetim platformudur.

Web Sitesi: 1office.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, 1Office ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.