WebCatalog
VNG Cloud

VNG Cloud

vngcloud.vn

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde VNG Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

VNG Cloud'un bulut bilişimi, yalnızca teknoloji altyapısını değil aynı zamanda kurumsal iş modellerini de modernleştirmeye yardımcı olacak eksiksiz araçlara sahiptir. VNG Cloud, kuruluşlara ve işletmelere, iddialı geliştirme yolculuklarındaki zorlukları kapsamlı bir şekilde çözmeleri için eşlik eder ve destekler.

Web Sitesi: vngcloud.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, VNG Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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