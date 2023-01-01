ZIM Academy

ZIM English Academy - Garantili çıktı ile IELTS ve TOEIC sertifikaları için test hazırlığı. Kişiselleştirilmiş öğretim yöntemleri, öğrencilerin öğrenme yeteneklerini ortaya çıkarır ve odaklanmış bir bilgi sistemi, öğrencilerin baskı olmadan %80 oranında zaman kazanmalarına yardımcı olur.

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