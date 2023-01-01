Vietnam'daki ilk kapsamlı e-ticaret işletme yönetimi ekosistemi. E-ticaret platformlarında ve sosyal ağ platformlarında 30.000'den fazla işletme ve satıcının güvendiği.

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