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Zalo Official Account

Zalo Official Account

oa.zalo.me

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zalo Official Account çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Resmi Hesap ile Zalo'da bir işletme markası oluşturun. Zalo Resmi Hesabı, müşterilerle etkileşim kurmak için uygun bir ortam yaratan, böylece Zalo platformunda marka bilinirliğini ve müşteri güvenini artıran, işletmelere özel bir hesaptır.

Web Sitesi: oa.zalo.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zalo Official Account ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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