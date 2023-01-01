Zalo Official Account

Resmi Hesap ile Zalo'da bir işletme markası oluşturun. Zalo Resmi Hesabı, müşterilerle etkileşim kurmak için uygun bir ortam yaratan, böylece Zalo platformunda marka bilinirliğini ve müşteri güvenini artıran, işletmelere özel bir hesaptır.

Web Sitesi: oa.zalo.me

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