WebCatalog
Tiki Exchange

Tiki Exchange

exchange.tiki.vn

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tiki Exchange çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tiki Exchange, Astra ve Tiki Coin arasında kolayca alışveriş yapılmasına yardımcı olmak için Tiki tarafından kurulan bir borsadır. Astra sahibi Tiki müşterilerinin, Astralarını Tiki Uygulaması üzerinden diğer Tiki müşterileriyle değiştirmelerine izin verilecek.

Web Sitesi: exchange.tiki.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tiki Exchange ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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