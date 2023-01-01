Tiki Exchange, Astra ve Tiki Coin arasında kolayca alışveriş yapılmasına yardımcı olmak için Tiki tarafından kurulan bir borsadır. Astra sahibi Tiki müşterilerinin, Astralarını Tiki Uygulaması üzerinden diğer Tiki müşterileriyle değiştirmelerine izin verilecek.

Web Sitesi: exchange.tiki.vn

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